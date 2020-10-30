شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع يس: اتحاد الكرة رفض حضور جماهير الأهلى احتفالية الدرع بطريقة اللايف ستريمينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى عمر ربيع ياسين أن اتحاد الكرة المصرى أبلغ مسئولى النادى الأهلى بصعوبة تواجد جماهير فى احتفالية النادى بالفوز بدرع الدورى، والتى ستقام على هامش مباراة الفريق أمام طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل فى ختام الدورى الممتاز. وأشار ياسين فى تصريحات تليفزيونية إلى أن مسئولى الأهلى كانوا يرغبون فى إقامة احتفالية بحضور الجماهير عن طريق خاصية اللايف ستريمينج، أسوة بما يحدث فى الدوريات الأوروبية، لكن اتحاد الكرة رفض تلك الفكرة.

فى شأن مختلف، قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تعديل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية ليكون يومى 23 و24 نوفمبر المقبل بدلًا من 27 و28 من نفس الشهر وفقًا للقرار السابق لمجلس الإدارة، وجاء قرار التعديل مساء اليوم بالتمرير، وبعد مناقشة مواعيد المباراة النهائية لدورى رابطة الأبطال، التى تتغير بين الحين والآخر، وسيكون الأهلى أحد طرفيها.

وتحدد من قبل يوم 6 نوفمبر لإقامة المباراة المشار إليها، وقبل 24 ساعة تردد أن المباراة سيتم تأجيلها إلى 10 نوفمبر، وبعدها تداولت وسائل الإعلام موعدًا آخر لإقامة المباراة يوم 27 نوفمبر، أى بعد أسبوع من الانتهاء من مباريات التصفيات الإفريقية للمنتخبات، ثم جاء على الحسابات الرسمية لـ"كاف" تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، هذا فضلًا عن تحديد ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية لاستضافة المباراة، فى ذات الوقت يلتزم مجلس الإدارة بالكامل بضرورة حضور اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة التقرير السنوى وأعمال النشاط واعتماد الميزانية.

وإزاء هذه المواعيد المتغيرة وضرورة الالتزام بأن تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى قبل نهاية شهر نوفمبر وفقًا للوائح والقوانين، لذا اتخذ مجلس الإدارة القرار الذى تمت الإشارة إليه، ليكون حاضرًا اجتماع الجمعية العمومية يومى 23 و24 نوفمبر المقبل.