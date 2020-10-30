شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 10 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 29 / 10 / 2020 العديد من الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، والتى جاء على رأسها إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، تأجيل المباراة النهائية لمسابقة دورى أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية، والتى تجمع بين الأهلى والفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى، لأجل غير مُسمى، بالإضافة إلى تأجيل مواجهة إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا أيضًا بين الزمالك والرجاء، والتى كان مقررًا لها الأحد المقبل، بعدما تم تأجيل موعدها السابق الذى كان مُحددًا يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، لتفشى الإصابة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربى، ولم يكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد الجديدة لإقامة مواجهة الزمالك والرجاء، وأيضًا نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز الأخبار التى شهدتها الرياضة اليوم الخميس..

- رسميًا.. الكاف يعلن تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء ونهائى دورى أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم، الخميس، تأجيل المباراة النهائية لمسابقة دورى أبطال أفريقيا بالموسم الجارى، والتى تجمع بين الأهلى والفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى، وأصدر الكاف بيانا رسميا ذكر فيه "بناء على طلب السلطات المصرية، تم تأجيل موعد المباراة النهائية، المناقشات الرسمية جارية لتحديد أفضل موعد ممكن، فى هذه المرحلة ليس هناك ما هو مناسب لأصحاب المصلحة".

- الأهلى يُجرى "رابيد تيست" استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عصر اليوم الخميس "رابيد تيست"، قبل انطلاق المران المسائى؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد الأهلى الجديد بمدينة السلام. وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى "رابيد تيست"، وفقًا للبروتوكول الطبي، الذى تم تعديله مؤخرًا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية، حيث يلتقى الأهلى مع طلائع الجيش مساء بعد غدٍ السبت، فى ختام منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

- بادجى يبحث العروض الخارجية بعد اقتراب الرحيل عن الأهلى

تلقى السنغالى آليو بادجى مهاجم الأهلى عدة عروض خارجية خلال الفترة الماضية بعضها من الدوريات الخليجية للرحيل عن القلعة الحمراء فى الموسم المقبل على خلفية عدم حاجة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لبقاء المهاجم مع الفريق ، ويفاضل بادجى بين العروض الخليجية بعدما أعلن رفضه فكرة اللعب فى الدورى المصرى عقب الرحيل عن الأهلى.

- الزمالك يفقد جهود عمر السعيد لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة

تأكد غياب عمر السعيد، مهاجم الزمالك، عن الفريق لمدة تصل إلى 3 أسابيع، بسبب تعرضه لإصابة عبارة عن مزق فى العضلة الخلفية، وبذلك أصبح اللاعب خارج الحسابات فى المواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربى، التى كشف مصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إنها ستقام يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، قبل أن يُعلن رسميًا تأجيلها لأجل غير مُسمى.

- الونش يعود للصورة .. وتأكد مشاركة علاء وجمعة وأوباما أمام الرجاء

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جاء قرار الاتحاد الافريقى بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى إياب قبل نهائى دورى أبطال افريقيا، ليحمل أخبارا سعيدة للجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى باتشيكو، بعدما تأكد لحاق الثلاثى يوسف أوباما ومحمود علاء وحازم امام بالمباراة بعد موعدها الجديد، حيث كانت تحوم الشكوك حول مشاركة الثلاثى فى المباراة فى حالة إقامتها فى موعدها الأحد المقبل، وكشف مصدر بالجهاز الطبى مفاجأة بالتأكيد عن أن محمود حمدى الونش يؤدى برنامج تأهيلى مكثف عبارة عن جلستين يوميا وحتى يوم 2 نوفمبر، سيساهم فى إمكانية مشاركته فى المباراة عقب تأجيلها.

- أرى بابل..ثانى أنجولى فى تاريخ الأجانب بقلعة الدراويش

بات الوافد الجديد ارى بابل هو ثانى محترف انجولى فى تاريخ الدراويش الذى استقطب طوال تاريخه عددًا كبيرًا من اللاعبين الأجانب منهم من نجح فى اثبات جدارته ومنهم لم يحالفه التوفيق فى ذلك، وهو ما رصده ”الخليج 365” فى تقرير خاص بالمحترفين الأجانب طوال تاريخ الدراويش.

سيراميكا يخوض مبارياته بالدورى على ملعب السويس

استقر مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا على خوض مباريات الفريق بدورى الأضواء والشهرة الموسم المقبل على ستاد السويس والذى حقق عليه إنجاز الصعود للمرة الأولى للدورى فى الموسم المنقضى، ورغم خوض سيراميكا كليوباترا مبارياتها فى دورى القسم الثانى على ملاعب المقاولون العرب وملعب الشرطة بالعباسية، إلا أنها فضلت استكمال الموسم المقبل على ستاد السويس خاصة وأنه من الملاعب المميزة بالدورى.

- الاسماعيلى يتعاقد مع البرازيلى باتريك فييرا بناء على رغبة ريكاردو

تعاقد النادى الاسماعيلى مع البرازيلى باتريك فييرا صانع ألعاب نجران السعودى حيث نال اللاعب صاحب الـ 28 عاماً إعجاب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للدراويش ليطالب إدارة القلعة الصفراء بالتعاقد معه، فييرا سبق له اللعب للمنتخب البرازيلى للشباب وأندية بالميراس وسانتا كروز فى الدورى البرازيلى ونادى يوكوهاما اليابانى ونجران السعودى، ووقع اللاعب بشكل رسمى للدراويش بناء على رغبة ريكاردو على أن يصل لمقر النادى الأصفر خلال ساعات قليلة تمهيداً لإعلان تفاصيل الصفقة.

- ناشئ المقاصة ينتقل للانتصار السعودى لمدة عامين

انتقل محمد مسعد أحد ناشئ فريق مصر المقاصة إلى نادى الانتصار السعودى أحد فرق القسم الثانى بالمملكة العربية السعودية لمدة موسمين لبداية فترة جديدة فى حياته الكروية بعدما شارك مع الفريق الفيومى ثم انتقل لبتروجت فى الموسم قبل الماضى وشارك مع بلدية المحلة بدورى القسم الثانى فى الموسم المنقضى.

- تأكيداً لـ"الخليج 365".. إنبى يعلن عقد اجتماع طارئ لانتخاب رئيس جديد

أكد عصام زيدان، عضو مجلس إدارة نادى إنبى، المتحدث الرسمى لمجلس الإدارة أنه سيتم عقد جلسة طارئة لمجلس إدارة النادى البترولى، وذلك خلال الـ48 ساعة المقبلة، من أجل مناقشة الاستقالة التى تقدم بها زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، موضحاً أن الاجتماع سيشهد اعتماد الاستقالة والموافقة عليها تلبية لمطلب رئيس النادى البترولى، إلى جانب تحديد موعد لفتح باب الترشح على منصب الرئيس ونائب الرئيس بالمجلس البترولى وموعد الجمعية العمومية المقبلة الخاصة بإجراء الانتخابات على المقعدين.