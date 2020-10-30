شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، يتصدر جدول هدافى الدورى المصرى، فى ظل تربعه على عرش الهدافين برصيد 17 هدفا، ورغم أن اليوم شهد إقامة مباراتين في الدورى، إلا أن جدول ترتيب الهدافين لم يتغير، حيث فاز الاتحاد السكندرى على أسوان بثلاثية مقابل هدف، وتعادل المقاصة مع الإنتاج الحربى سلبيا.

وفاز الاتحاد على أسوان فى المباراة التي جمعتهما على ملعب كلية الشرطة بالعباسية، فى إطار منافسات الجولة 34 والأخيرة للدوري، أحرز أهداف زعيم الثغر أحمد حجى وأحمد راشد هدفين فى الدقيقة 30 و42 و58 على الترتيب، بينما سجل لأسوان فادي فريد في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد فوز الاتحاد على أسوان:

1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 17 هدفًا.

2- محمد شريف لاعب إنبي، 14 هدفًا.

3- والتر بواليا، لاعب الجونة، 13 هدفًا.

4- سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب، 11 هدفًا.

5- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 11 هدفًا.

Advertisements

6- محمود علاء لاعب الزمالك، 10 أهداف.

7- حسام حسن لاعب سموحة، 9 أهداف.

8- جون أنطوي، لاعب بيراميدز، 9 أهداف.

9- وليد سليمان لاعب الأهلي، 8 أهداف.

10- عمرو الحلواني، لاعب حرس الحدود، 8 أهداف.

11- باسم مرسي، لاعب الانتاج الحربي، 8 أهداف.

وتعادل الإنتاج الحربي مع نظيره مصر المقاصة بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة للدوري الممتاز.وبهذه النتيجة استمر الإنتاج الحربى في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة جمعها من 34 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 11 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفًا ، فيما استمر مصر المقاصة بالمركز التاسع برصيد 42 نقطة جمعها من 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 12 لقاءً وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفا.