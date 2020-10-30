شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 29 / 10 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 29 / 10 / 2020 العديد من الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، داخل النادى الأهلى والتى جاء على رأسها إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، تأجيل المباراة النهائية لمسابقة دورى أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية، والتى تجمع بين الأهلى والفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى، لأجل غير مُسمى، بالإضافة إلى تأجيل مواجهة إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا أيضًا بين الزمالك والرجاء، والتى كان مقررًا لها الأحد المقبل، بعدما تم تأجيل موعدها السابق الذى كان مُحددًا يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، لتفشى الإصابة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربى، ولم يكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد الجديدة لإقامة مواجهة الزمالك والرجاء، وأيضًا نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز أخبار الأهلى اليوم الخميس..

- رسميًا.. الكاف يعلن تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء ونهائى دورى أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم، الخميس، تأجيل المباراة النهائية لمسابقة دورى أبطال أفريقيا بالموسم الجارى، والتى تجمع بين الأهلى والفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى، وأصدر الكاف بيانا رسميا ذكر فيه "بناء على طلب السلطات المصرية، تم تأجيل موعد المباراة النهائية، المناقشات الرسمية جارية لتحديد أفضل موعد ممكن، فى هذه المرحلة ليس هناك ما هو مناسب لأصحاب المصلحة".

- الأهلى يُجرى "رابيد تيست" استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عصر اليوم الخميس "رابيد تيست"، قبل انطلاق المران المسائى؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد الأهلى الجديد بمدينة السلام. وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى "رابيد تيست"، وفقًا للبروتوكول الطبي، الذى تم تعديله مؤخرًا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية، حيث يلتقى الأهلى مع طلائع الجيش مساء بعد غدٍ السبت، فى ختام منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

- بادجى يبحث العروض الخارجية بعد اقتراب الرحيل عن الأهلى

تلقى السنغالى آليو بادجى مهاجم الأهلى عدة عروض خارجية خلال الفترة الماضية بعضها من الدوريات الخليجية للرحيل عن القلعة الحمراء فى الموسم المقبل على خلفية عدم حاجة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لبقاء المهاجم مع الفريق ، ويفاضل بادجى بين العروض الخليجية بعدما أعلن رفضه فكرة اللعب فى الدورى المصرى عقب الرحيل عن الأهلى.

- الأهلى يعفى حسين الشحات من المران الجماعى بسبب الإجهاد

أعفى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى حسين الشحات جناح الفريق من المشاركة فى المران الاجماعى لمعاناته من اجهاد فى العضلة الخلفية، واكتفى اللاعب الدولى بخوض تدريبات بدنية فى الجيم فى ظل البرنامج التأهيلى الذى يؤديه قبل العودة لتدريبات الفريق الأحمر من جديد.

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- ماذا ينتظر الأهلى والزمالك والمنتخب بعد تأجيل مباريات دورى أبطال أفريقيا؟

بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ، بتأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا ، و كذلك مباراة العودة فى قبل النهائى بين الزمالك والرجاء المغربى لأجل غير مسمى، هناك عدة مباريات فى انتظار القطبين وكذلك منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، فهناك ارتباطات للفرق بعد قرار التأجيل وفقا لما تم اعلانه من اتحاد الكرة على المستوى المحلى.

- اتحاد الكرة يدرس تقديم مباراة الأهلى وأبو قير فى الكأس بعد تأجيل النهائى الأفريقى

تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إقامة مباراة الأهلى وأبو قير للأسمدة فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر يوم 3 أو 4 نوفمبر المقبل بعد تأكد تأجيل المباراة النهائية لدورى أبطال افريقيا التى كان مقررا لها يوم 6 نوفمبر المقبل، لأجل غير مسمى، وكان الفريق الأحمر تأهل لدور الثمانية على حساب الترسانة بعدما فاز على الشواكيش 2-1 فى دور الـ16.

- تدريبات بدنية متنوعة للاعبى الأهلى قبل مواجهة الطلائع.. ومروان محسن يتعافى

قاد كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق الأول للنادى الأهلى ، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين فى المران المسائى الذى أقيم مساء اليوم الخميس، وحصل لاعبو ألفريق على وحدات تدريبية بدنية متنوعة، فى إطار التحضيرات الأخيرة الخاصة بالاستعداد لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد الأهلى بمدينة السلام، فى ختام منافسات مسابقة الدورى.

- مدافع الأهلى يطلب السفر إلى ألمانيا قبل المشاركة فى المران الجماعى

طلب سعد سمير مافع فريق الأهلى السفر إلى ألمانيا قبل المشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية من أجل عرض نفسه على الخبير الألمانى، الذى سبق وأجرى له جراحة وتر أكيليس قبل عدة أشهر وتحديداً فى شهر يناير الماضى، ويرغب مدافع الأهلى فى الاطمئنان على نفسه بشكل جيد والتأكد من قدرته على المشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية حتى لا تتجدد غصابته، خاص أنه كان حريص على خوض برناج تأهيل دقيقة طوال الأشهر الماضية للتعافى جيداً من جراحة أكيليس، واقترب سعد سمير من المشاركة فى تدريبات الفريق الجناعية لكنه طلب من إدارة النادى السفر إلى المانيا.

- الأهلى يجهز كشفا بمكافآت بطولة الدورى لصرفها خلال أيام

يُجهّز مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الحالية كشفا بمكافآت بطولة الدورى من أجل صرفها لفريق الكرة خلال الأاسبوع المقبل بعد انتهاء البطولة بشكل رسمى، حيث يخوض الأهلى مساء بعد غد السبت، آخر مباراة له فى الموسم أمام طلائع الجيش باستاد السلام فى ختام بطولة الدورى التى سبق وحسمها الأهلى لصالحه رسمياً للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالى، ويقوم مسئولو الأهلى حالياً بإعداد كشف عن لاعبى الفريق ومكافآة فوزهم ببطولة الدورى وكذلك الراحلين من أجل البدء فى صرفها بعد إنتهاء البطولة رسمياً.