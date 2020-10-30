شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فريق الاتحاد السكندرى أن يقفز إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 42 نقطة، بعد الفوز على أسوان في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الجولة الأخيرة من مباريات الدورى، بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ، ليستمر أسوان في المركز الرابع عشر ، برصيد 337 نقطة .وفاز الاتحاد على أسوان في المباراة التي جمعتهما على ملعب كلية الشرطة بالعباسية، في إطار منافسات الجولة 34 والأخيرة للدوري ، أحرز أهداف زعيم الثغر أحمد حجي وأحمد راشد هدفين في الدقيقة 30 و 42 و58 علي الترتيب، بينما سجل لأسوان فادي فريد في الدقيقة 48 من ركلة جزاء .

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جدول الترتيب

اهداف الاتحاد واسوان

ويستمر النادى الأهلى في قمة البطولة ، بعد التتويج رسميا باللقب ، حسم فريق الزمالك وصافة بطولة الدوري بعدما فاز على فريق الإسماعيلي بثلاث أهداف مقابل هدف ، و يحل بيراميدز ثالثا في جدول ترتيب الفرق .

تعادل الإنتاج الحربي مع نظيره مصر المقاصة بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة للدوري الممتاز.وبهذه النتيجة استمر الإنتاج الحربى في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة جمعها من 34 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 11 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفًا ، فيما استمر مصر المقاصة بالمركز التاسع برصيد 42 نقطة جمعها من 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 12 لقاءً وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدف.