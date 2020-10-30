شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد راشد يتوج بلقب رجل مباراة الاتحاد السكندرى وأسوان فى ختام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النجم أحمد راشد، لاعب الاتحاد السكندرى، على لقب "رجل المباراة" بعد قيادته لزعيم الثغر، للفوز على أسوان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز منهم هدفين، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب الشرطة فى العباسية، ضمن لقاءات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.





ونجح فريق الاتحاد السكندرى فى الفوز على نظيره أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب كلية الشرطة بالعباسية، فى إطار منافسات الجولة 34 والأخيرة للدورى، أحرز أهداف زعيم الثغر أحمد حجى وأحمد راشد هدفين فى الدقائق 30 و42 و58 على الترتيب، بينما سجل لأسوان فادى فريد فى الدقيقة 48 من ركلة جزاء .

بهذه النتيجة، قفز الاتحاد السكندرى إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة، أما أسوان أستمر بـ37 نقطة فى المركز الرابع عشر.

وتعد مباراة اليوم، هى الثانية للجهاز الفنى الجديد للاتحاد السكندرى، بقيادة حسام حسن، الذى نجح فى قيادة الفريق للفوز على المقاولون والتأهل لنصف نهائى كأس مصر، بينما كانت الظهور الأول للكابتن سامى الشيشينى، فى منصب المدير الفنى على رأس القيادة الفنية لممثل الصعيد خلفا لأحمد عبدالمنعم كشرى، الذى قرر مجلس الإدارة توجيه الشكر له رسميًا عقب نجاحه فى قيادة الفريق نحو الاستمرار فى دورى الأضواء والشهرة.

Advertisements

أدار المباراة الحكم طارق مجدي، ويساعده كل من حسن أبويوسف ومحمد مجدي، ومعهما محمد ناصر حكمًا رابعًا، ومحمد الصباحى حكم فيديو، ومصطفى الشهدى مساعد حكم فيديو.