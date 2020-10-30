شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاولون يحتفلون بعيد ميلاد محمد عادل قبل لقاء بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بعيد ميلاد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم في اطار الاستعداد لمباراة بيراميدز، التي ستقام بعد غد السبت في ختام الدوري، وحرص الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس واللاعبين على احضار تورتة وتقديم التهنئة للمشرف على الكرة.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية مع الموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدًا الكونفيدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادى برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بالنادى وللجهاز الفنى ولاعبى الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفنى، ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما، حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 فى بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس.

فى سياق آخر، تقدم نادى المقاولون العرب بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد اللاعب أحمد مصطفى الذى وقع على عقود انتقاله للفريق قبل أن يسافر بلجيكا ويعود ويوقع لنادى الإسماعيلى، وأرسل المقاولون خطابا رسميا أكد فيه أن اللاعب أنهى كل إجراءات الكشف الطبى والتوقيع على العقود على مدار 3 أيام بالنادى قبل أن يطلب السفر إلى بلجيكا لإنهاء بعض الأمور الشخصية قبل أن يفاجئ النادى بتوقيعه للنادى الإسماعيلى رغم سابق توقيعه للمقاولون وطلب المقاولون فى الخطاب الحفاظ على حقه فى اللاعب.

وقال النادى فى خطابه: نتقدم لسيادتكم بشكوانا هذه ضد كل من اللاعب أحمد مصطفى السيد طاهر وشهرته ( أحمد مصطفي ) مواليد 21/10/1997. والنادي الإسماعيلي، حيث إن اللاعب احمد مصطفي السيد طاهر وشهرته ( احمد مصطفي ) مواليد 21/10/1997 ، قد أبدى رغبته فى التعاقد مع النادي للعب ضمن صفوف الفريق لكرة القدم ( انتقال حر ) بدأ من الموسم الرياضي 2020/2021 ولمدة أربعة سنوات : وحيث أنه لا يوجد حالياً نماذج للعقود الموحدة للاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم لكي يتم تحريرها مع اللاعب فقد تم تحرير عقد بين النادي واللاعب وتم التوقيع عليه من الطرفين لمدة أربعة مواسم رياضية . وقد نص فى هذا العقد على إلتزام الطرف الثاني ( اللاعب ) بالتوقيع على العقد الموحد الذي يصدره الإتحاد المصري لكرة القدم والذى سوف يتم تحريره بين الطرفين ( النادي واللاعب ) بذات نفس بنود هذا العقد. وقد حضر اللاعب للنادي لمدة ثلاثة أيام، لإتمام إجراءات الكشف الطبى، ووعد بأنه سيسافر بلجيكا ثم يحضر للنادي يوم الثلاثاء الماضي ولكنه لم يحضر حتي الأن ، وقد نما إلى علمنا أن هذا اللاعب قد قام بالتوقيع لنادي الإسماعيلى بعد تعاقده معنا . لذلك : برجاء التكرم بالعلم والتنبيه بإتخاذ اللازم للحفاظ على حقوق النادى.