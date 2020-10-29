شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي: احتفالية الأهلي بدرع الدوري ستشهد مفاجأة مدوية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن احتفالية فريق الكرة بالنادي بلقب الدوري الممتاز، ستشهد مفاجأة مدوية. وأضاف القيعي عبر شاشة قناة الأهلي:"احتفالية الأهلي في مباراة طلائع الجيش المقبلة وتسمله درع الدوري ستشهد مفاجأة لم تحدث من قبل". وواصل تصريحاته:"المفاجأة ستُمثل نقلة كبيرة للنادي الأهلي". وكان الأهلي قد تُوج بلقب الدوري المصري الممتاز للرقم 42 في تاريخه والخامسة على التوالي هذا الموسم قبل 7 جولات من نهاية المسابقة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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