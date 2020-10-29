ايقاف مباريات كأس فرنسا بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

اعلن الإتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف منافسات بطولة كأس فرنسا لكرة القدم وذلك كإجراء إحترازي بسبب الموجة الثانية التي ظهرت من فيروس ​كورونا​.



وقال الإتحاد الفرنسي لكرة القدم عبر تويتر " وفقًا لإعلان رئيس الجمهورية عن التدابير الصحية من أجل السيطرة على فيروس كورونا تقرر تعليق العديد من البطولات من بينها كأس فرنسا حتى الثلاثاء 1 كانون الاول.

ومن المُنتظر أن يتم تأجيل جميع المباريات التي لا يُمكن لعبها خلال تلك الفترة إلى مواعيد أخرى تبعاً لتطور الأوضاع الصحية في الوقت الذي لا تتأثر فيه منافسات الدوري الفرنسي التي ستُلعب خلف الأبواب المُغلقة.