شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتر يعلن اصابة لوكاكو وغيابه عن مواجهة بارما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020 اعلن نادي ​انتر ميلانو​ الايطالي اصابة نجمه وهدافه البلجيكي روميلو ​لوكاكو​ وغيابه عن لقاء ​بارما​ في الكالتشيو نهاية الاسبوع الحالي.

Advertisements وتعرض لوكاكو لاصابة عضلية خلال التعادل امام شاختار دونتسك الاوكراني في دوري ابطال اوروبا وسيغيب عن لقاء البطولة المحلية. وقال الانتر: اجرى لاعب الفريق البلجيكي روميلو لوكاكو بعض الفحوصات التي اكدت تعرضه لاصابة عضلية وسوف يغيب عن مواجهة نادي بارما في الكالتشيو نهاية الاسبوع الحالي. يذكر ان الانتر اكتفى بالتعادل السلبي امام شاختار وهو سيحاول جاهدا ان يستعيد لوكاكو قبل مواجهة ريال مدريد في البطولة القارية.

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