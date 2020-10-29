تقرير.. كيليان مبابي يتمسك بتحقيق حلمه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

لايزال الحديث متواصل عن مستقبل نجم فريق باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده في صيف 2022، ولكنه ينوي الرحيل في نهاية الموسم.



وقالت قناة " cuatro " الإسبانية في تقرير لها:" لا تزال هناك عشرة أشهر لفتح سوق الانتقالات الصيفية لعام 2021، لكن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي هو حديث كل يوم ".

وأضافت:" مبابي يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم ، لكن ناصر الخليفي متردد في تركه يرحل، لأنه يعلم أن مبابي هو مستقبل كرة القدم العالمية ويريد أن يكون بين يديه بأي ثمن".

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وأكملت:" لدى مبابي عرض تجديد خيالي على الطاولة حالياً، لكنه قرر عدم قبوله، علماً أنه التقى مع ليوناردو، المدير الرياضي للنادي، في وقت سابق من هذا الشهر لتقييم الموقف ".

وتابعت:" المهاجم الفرنسي نقل للمدير الرياضي رغبته بالرحيل عن باريس سان جيرمان في نهاية هذا الموسم، ورفض العرض مرة أخرى، في حين أن الخليفي مهووس ببقاء اللاعب".

وأردفت:" نيمار هو الآخر ينتهي عقده في 2022، ومع ذلك الخليفي يضع تجديد عقد البرازيلي جانباً، لأنه يريد تجديد عقد مبابي بأي ثمن، ولا يمانع من التخلص من نيمار لتحقيق ذلك".

واستطردت:" على الرغم من العروض المالية المغرية من باريس سان جيرمان، لا يزال مبابي مهووسًا بمغادرة باريس سان جيرمان، وتحقيق حلمه باللعب في ريال مدريد الموسم المقبل".

وأتمت:" ريال مدريد يعمل منذ شهور على ضم مبابي، من خلال عدم إستثمار أي مبلغ هذا الصيف، كما أن فلورنتينو بيريز يتولى العملية شخصياً، لأن صفقة مبابي هي صفقة الحلم".