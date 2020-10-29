شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النصر يسحق الوصل بثلاثية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020 سحق نادي النصر نظيره الوصل بثلاثية نظيفة لحساب الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي والتي أقيمت على استاد زعبيل بنادي الوصل.

وبهذا الفوز وصل رصيد نقاط النصر للنقطة 7 في المركز الثاني خلق الظفرة المتساوي معه بنفس النقاط، بينما تجمد رصيد الوصل عند النقطة 3 في المركز التاسع. وسجل ثلاثية النصر، سيباستيان تيجالي في الدقيقة "43 و61"، بينما عزز ضياء سبع الثالث للنصر في الدقيقة "70" من عمر المباراة.

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