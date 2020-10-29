شكرا لقرائتكم القيعى: كلام رمضان صبحى عن خصم مرتبه مرتين غير صحيح والخطيب لم يتدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس عدلى القيعى، مستشار التعاقدات فى النادى الأهلى، أن ماقاله رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز الحالي عن خصم عقوبة هزيمة صن داونز من راتبه مرتين غير صحيح.

وقال عدلى القيعى في تصريحات خلال برنامجه "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى: "كلام رمضان صبحى غير صحيح عن خصم مرتبه مرتين ولم يحدث بعد الهزيمة من صن داونز، وتواصلت مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ونفى هذا الأمر تماما وقالى معقولة هعمل كدة ورمضان كان عاوز الخصم يكون على شهرين فقط ولكن العقوبة كان على العام كله".

وأضاف القيعى: "تواصلت أيضا مع عماد حلمي المدير المالى بالأهلى وسألته عن تدخل محمود الخطيب لإعادة ما خصم من رمضان صبحى، قالى لم يتحدث الخطيب معى في هذه المسألة نهائيا ورمضان تم خصم الـ10% من راتبه مثله مثل كل اللاعبين".

وتابع القيعى: "أطالب جماهير الأهلى بإغلاق صفحة رمضان صبحى نهائيا وعدم الاهتمام بما يقول، ولكن أنا بنقل ما قاله الأطراف التي تحدث هو عنها لبيان الحقيقة كاملة ولو تم غير ذلك كنت هطلع برضو هقول".

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وتابع القيعى: "الأهلى أتكرم بلقب الدورى هذا الموسم في سبع مباريات متتالية، لأن كل فريق بيلعب مع الأهلى كان بيقدم التحية والاحتفال للأهلى، ولم يتسبب ذلك في أي تهاون في المباريات على الرغم من حسم الدورى".

وأضاف القيعى: "ما حدث من تراجع المستوى الكبيرة في مستوى الأهلى بعد كورونا تحت قيادة فايلر عن قبل كورونا يرجع لاختلاف الدوافع وعدم التركيز مع الأهلى، ولكن بعد تغيير الجهاز الفني ومجيئ موسيمانى عاد الأهلى لقمة مستواه لأن القماشة قوية جدا".

وتابع القيعى: "كل الأرقام اللى تحققت هذا الموسم من الأفضل هجوميا والأفضل دفاعيا والأكثر كليت شيت وتحقيق اللقب قبل 7 مباريات تبدد كل الكلام عن مجاملات الأهلى والبطولات الحلال والحرام".