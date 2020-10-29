شكرا لقرائتكم أحمد بلال عن تأجيل نهائى أفريقيا : يضر الكرة المصرية والأهلى تحديدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال نجم الأهلى و المنتخب السابق أن قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ،" كاف " بتأجيل مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا و كذلك مباراة الإياب بنصف النهائي المقرر أن تجمع فريقى الزمالك و الرجاء المغربى ليس مفيد للكرة المصرية ، خاصة الاهلى لأنه يمر بفترة تألق جيدة ، و التأجيل للمباراة النهائية ، ليس في مصلحة الفريق الأحمر .

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وأضاف بلال في تصريحات لـ"الخليج 365" ، لابد من مواجهة من يخطط ضد مصلحة الكرة المصرية ، فالاتحاد الأفريقي "حدث ولا حرج" عن قراراته المتخبطة .

وبالانتقال إلى الزمالك فالقرار سيضر الفريق أيضا ، لأنه يمر بحالة نشوة بعد الفوز على الرجاء في مباراة الذهاب ، و تباعد المباريات سيؤثر على مستوى الاستعداد ، ويقلل من روح الانتصار .