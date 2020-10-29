بطولة السعودية: القادسية يتخطى التعاون

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





الرياض: قاد الصربي آروس فيتاس فريقه القادسية للفوز على ضيفه التعاون 1-0 الخميس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل فيتاس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (79) ليرتفع رصيد فريقه إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد التعاون عند 4 نقاط.

ولعب التعاون المباراة وسط غياب أربعة من لاعبيه ومعهم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكاد القادسية أن يفتتح التسجيل من ركلة حرة مباشرة لولا تدخل القائم الذي تصدى لكرة حسن أبو شراره (13)، وأنقذ حسين شيعان مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة الكولومبي دانيلو أسبريّا القوية وحولها إلى ركنية (15).

ولاحت فرصة للتعاون، ولكن كرة الأسترالي ميتشل ديوك ارتطمت بالمدافع وأخذت طريقها إلى الركنية (20).

وتألق فيصل مسرحي في الذود عن مرماه بتصديه لكرة الكاميروني لياندر تاوامبا (25). كما صوب أسبريا كرة قوية مرت بمحاذاة القائم (43).

وواصل القادسية أفضليته في الشوط الثاني، لكن التعاون كاد أن يخطف هدفاً لولا أن كرةالسنغالي عبدولاي سانيه مرت بجانب القائم (62).

Advertisements

ورد عليه الروماني ميهاي بورديانو بكرة قوية مرت بمحاذاة القائم (71). ومن ركلة حرة مباشرة نجح القادسية في التسجيل عندما لعب فيتاس الكرة في المقص الأيمن للحارس حسين شيعان (79).

وحاول التعاون إدراك التعادل من دون نتيجة.

من جهته، حقق الباطن أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، عندما حول تأخره بهدف أمام ضيفه الرائد إلى فوز 2-1.

وتقدم الرائد عن طريق المغربي كريم البركاوي (2)، ورد الباطن بهدفين للبرتغالي فابيو آبرو (39) وفهد الشمري (81).

وأكمل الرائد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الكاميروني أرنو دجوم إثر تلقيه البطاقة الصفراء الثانية (47).

وبهذا الفوز وضع الباطن أول ثلاث نقاط في حسابه، بينما بقي الرائد على 4 نقاط.