شكرا لقرائتكم خبر عن "المدافعون" نجوم الشباك فى ميركاتو 2020 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد ميركاتو الإنتقالات الصيفية للموسم الجديد 2020 / 2021 إقبالا كبيرا على المدافعين من أجل تدعيم الصفوف ، على صعيد فرق الأهلى و الزمالك و الإتحاد السكندرى و غيرهم ، ويرصد الخليج 365 أبرز خريطة إنتقالات المدافعين فى التقرير التالى :

يعلن مسئولو النادى الأهلي ضم أحمد رمضان بيكهام، مدافع واى دجلة، نهاية شهر أكتوبر الجارى، وبالتحديد بعد منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام، ووقع بيكهام على عقود انتقاله للأهلي لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المقبل، وأنهى الأهلي اتفاقه مع وادى دجلة لضم بيكهام مقابل 12 مليون جنيه، مع اختيار دجلة لـ2 لاعبين أهلاوية يتم استعارتهما لمدة موسم، ورغم وجوب دفع الأهلي 15 مليون جنيه لاستعادة بيكهام، وفقاً لعقد بيع اللاعب الذى يمنح الأهلي الأولوية فى استعادته إلا أن الإدارة الحمراء نجحت فى ضم اللاعب مقابل 12 مليون جنيه فقط.

اقترب رجب بكار ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من الانتقال لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما استقر اللاعب على الرحيل عن صفوف فريقه فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الرسمية فى الفترة الماضية، الأمر الذى أدى لعدم دخول اللاعب ضمن قائمة المنتخب الوطنى المبدئية التى أعلن عنها الجهاز الفنى للفراعنة، تمهيدا للدخول فى معسكر مفتوح اعتبارا من 3 نوفمبر المقبل، بعد انتهاء الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وذلك لحين إعلان القائمة النهائية التى ستمثل الفراعنة فى مباراتى توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويمتلك بكار العديد من العروض المحلية، وكان أبرزها من الأهلى والزمالك، إلا أن اللاعب أصبح على مقربة من القلعة البيضاء، خاصة فى ظل رغبة أبناء ميت عقبة فى تدعيم الجبهة اليمنى بعنصر دولى مميز، واقتناعهم بمميزات اللاعب، الأمر الذى يجعل رجب بكار أقرب للزمالك عن الأهلى.

أتم عبد الله بكرى، مدافع بيراميدز، اتفاقه مع مسئولى الزمالك على الانتقال إلى النادى الأبيض، فى الموسم الجديد، خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتعزيز خط دفاع أبناء ميت عقبة فى الموسم المقبل ويجيد بكرى اللعب فى مركز المساك والظهير الأيمن، ويتبقى الاتفاق الرسمى بين الناديين من أجل الإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

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كما يطمح مسئولو النادى الأهلى فى ضم باهر المحمدى ، إلا أمهم قرروا تجميد المفاوضات مع النادى الاسماعيلى بشأن الحصول علي خدمات لاعب الأخير باهر المحمدى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا خلال تقديم برنامجه، أن اللاعب أجري جراحة في غضروف الركبة خلال الايام الماضية، علاوة علي خضوعه لجراحة الفتاق خلال الفترة المقبلة، سيغيب علي إثرهما عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

اقترب البوركينى محمد كوفى مدافع سموحة من التوقيع للاتحاد السكندرى بناء على رغبة قوية من حسام حسن المدير الفنى لزعيم الثغر الذى يفضل طريقة أداء المدافع البوركينى وسبق أن قام بتدريبه فى الزمالك، ثم تعاقد معه فى المصرى وسموحة.

ويرتبط كوفى بعلاقة قوية مع العميد حسام حسن ويشارك معه بشكل أساسى فى كل الأندية التى قام بتدريبها مؤخرا، فى الوقت الذى رفض فيه أحمد سامى المدير الفنى لسموحة الاستعانة بخدمات باللاعب منذ أن تولى القيادة الفنية للموج الأزرق.

ومن المقرر أن ينهى كوفى علاقته بسموحة عقب انتهاء مباراة الفريق السبت المقبل أمام أف سى مصر فى الجولة الأخيرة بالدورى.