شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس إقامة مباراتين في منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر بطولة الدورى ، حيث تغلب الاتحاد السكندرى على أسوان بثلاثية ، بينما تعادل المقاصة سلبيا مع الإنتاج الحربى دون أهداف .

الاتحاد يفوز على اسوان

نجح فريق الاتحاد السكندري في الفوز على نظيره أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كلية الشرطة بالعباسية، في إطار منافسات الجولة 34 والأخيرة للدوري ، أحرز أهداف زعيم الثغر أحمد حجي وأحمد راشد هدفين في الدقيقة 30 و 42 و58 علي الترتيب ، بينما سجل لأسوان فادي فريد في الدقيقة 48 من ركلة جزاء .

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وبهذه النتيجة ، قفز الاتحاد السكندري إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، أما أسوان أستمر بـ37 نقطة في المركز الرابع عشر.

تعادل المقاصة و الانتاج سلبيا

تعادل الإنتاج الحربي مع نظيره مصر المقاصة بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة للدوري الممتاز.وبهذه النتيجة استمر الإنتاج الحربى في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة جمعها من 34 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 11 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفًا ، فيما استمر مصر المقاصة بالمركز التاسع برصيد 42 نقطة جمعها من 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 12 لقاءً وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدف.