شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة تطوير الكرة السابق: الخبرات في الاتحاد الافريقي قليلة للغاية حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المنعم شطة رئيس لجنة تطوير الكرة السابق بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، تعليقا على تأجيل إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ونهائي افريقيا ،:" أنا في ذهول".

وتابع شطة في مداخلة هاتفية في برنامج مساء DMCوالذى يقدمه الاعلامى رامى رضوان:" الاتحاد الافريقي بحاجة إلى تعديل وكل ما يحدث حاليا نتيجة تدخلات في لوائح المسابقات الإفريقية"، مضيفا:" الزمالك لم يطالب بتأجيل مباراة الرجاء في اياب ابطال افريقيا والزمالك طالب تأجيل النهائي فقط.

وأضاف شطة أن الخبرات في الاتحاد الافريقي قليلة للغاية حاليا، وهناك مشاكل ادارة كبيرة في تنظيم البطولات وتطبيق اللوائح بشكل صحيح .

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وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم، الخميس، تأجيل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجارى، والتى تجمع بين الأهلى والفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى، وأصدر الكاف بيانا رسميا ذكر فيه "بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية. المناقشات الرسمية جارية لتحديد أفضل موعد ممكن. في هذه المرحلة ليس هناك ما هو مناسب لأصحاب المصلحة". كما أعلن الكاف تأجيل مواجهة إياب الدور نصف النهائى لدوري أبطال أفريقيا أيضا والتى تجمع بين الزمالك والرجاء بالموسم الجارى 2019-2020. ولم يكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد الجديدة لإقامة مواجهة الزمالك والرجاء، وأيضا نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وكان كشف مصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن خطاب اتحاد الكرة الذى وصل الكاف لطلب تأجيل مباراة نهائى دورى الأبطال الافريقى، تضمن اقتراحا من جانب الجبلاية بإقامة المباراة يوم 10 نوفمبر المقبل بدلا من يوم 6 من نفس الشهر كما كان مقترحا. وينتظر فريق الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى لمواجهته فى المباراة النهائية، حيث تم تأجيل مباراة العودة بين الزمالك والرجاء أيضا ولم يتحدد الموعد حتى الآن.