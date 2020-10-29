شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الخميس 29 / 10 / 2020 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد اليوم الخميس إقامة مباراتين في منافسات بطولة الدورى ، حيث فاز الاتحاد السكندرى على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بينما انتهت مباراة مصر المقاصة و الإنتاج الحربى دون أهداف بعد التعادل سلبيا بين الفريقين .

أهداف الاتحاد السكندرى وأسوان

نجح فريق الاتحاد السكندري في الفوز على نظيره أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كلية الشرطة بالعباسية، في إطار منافسات الجولة 34 والأخيرة للدوري ، أحرز أهداف زعيم الثغر أحمد حجي وأحمد راشد هدفين في الدقيقة 30 و 42 و58 علي الترتيب ، بينما سجل لأسوان فادي فريد في الدقيقة 48 من ركلة جزاء .

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وبهذه النتيجة، قفز الاتحاد السكندري إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، أما أسوان أستمر بـ37 نقطة في المركز الرابع عشر.

تعادل المقاصة و الانتاج الحربى

تعادل الإنتاج الحربي مع نظيره مصر المقاصة بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة للدوري الممتاز.وبهذه النتيجة استمر الإنتاج الحربى في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة جمعها من 34 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 11 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفًا ، فيما استمر مصر المقاصة بالمركز التاسع برصيد 42 نقطة جمعها من 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 12 لقاءً وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدف.