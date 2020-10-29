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شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة واقعة الرضاعة فى الملعب : التعليقات أزعجتنى ..وأين أترك بنتى؟ ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضافت نوار ، أنها لم تدخل أرض الملعب في أى مباراة سابقة ، والمباراة الأخيرة هى الوحيدة التي دخلت الملعب فيها، وفى مباراة سابقة كانت أمام الاميرية، رفض الحكم حضورى و أخرجنى من الملعب .
تابعت :" التعليقات ازعجتنى واضرتنى نفسيا ، هل ليس لديكم أخت أو بنت أو زوجة لديها أطفا، أين اترك ابنتى ، ومع من ؟ هل هناك أم تأمن ترك ابنتها مع أى شخص !.
وقالت نورا سيف : " مش ذنبى انى خلفت و عندى إصابة " انا عندى رغبة أرجع وألعب تانى، منتخب البرازيل كان في لاعبة عندها 40 سنة ، وبتلعب عادى ومحدش بيعلق عليها .
ووجهت اللاعبة الشكر إلى زوجها فى ظل دعمه لها خلال الفترة الماضية ، و ظروف التدريبات والمباريات ، وكذلك محمد كامل المدير الفنى للفريق لحرصه على تشجيعها للعودة سريعا و الانضمام للفريق مرة أخرى .
لاعبة دجلة وابنتها
لاعبة دجلة
اللاعبة وابنتها
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