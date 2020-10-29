شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة واقعة الرضاعة فى الملعب : التعليقات أزعجتنى ..وأين أترك بنتى؟ ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استطاعت نورا سيف لاعبة فريق وادى دجلة للكرة النسائية ، أن تخطف الأنظار إليها بعد تداول صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، و هى ترضع ابنتها داخل احدى المباريات ، وجاءت ردود الفعل بين السخرية والتعاطف معها، وتواصل الخليج 365 مع نورا سيف لاعبة فريق وادى دجلة سيدات ، وبطلة واقعة الرضاعة في الملعب ، والتي قالت أنها فى فترة الكورونا لم تكن تخرج من المنزل ، ولكن بعد عودة النشاط و التدريبات ، تحرص على حضور التدريبات مع الفريق في ظل الإصابة التي تعانى منها بالرباط الصليبى ، مشيرة إلى أنه عندما يكون لدى الفريق مباراة تذهب معهم في أتوبيس الفريق، و لا يوجد احد تترك عنده البنت ، وعند الذهاب الى الجيم قد تتركها مع والدها ، أو تصطحب معها صديقاتها و يحملونها لنهاية التدريب .

وأضافت نوار ، أنها لم تدخل أرض الملعب في أى مباراة سابقة ، والمباراة الأخيرة هى الوحيدة التي دخلت الملعب فيها، وفى مباراة سابقة كانت أمام الاميرية، رفض الحكم حضورى و أخرجنى من الملعب .

تابعت :" التعليقات ازعجتنى واضرتنى نفسيا ، هل ليس لديكم أخت أو بنت أو زوجة لديها أطفا، أين اترك ابنتى ، ومع من ؟ هل هناك أم تأمن ترك ابنتها مع أى شخص !.

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وقالت نورا سيف : " مش ذنبى انى خلفت و عندى إصابة " انا عندى رغبة أرجع وألعب تانى، منتخب البرازيل كان في لاعبة عندها 40 سنة ، وبتلعب عادى ومحدش بيعلق عليها .

ووجهت اللاعبة الشكر إلى زوجها فى ظل دعمه لها خلال الفترة الماضية ، و ظروف التدريبات والمباريات ، وكذلك محمد كامل المدير الفنى للفريق لحرصه على تشجيعها للعودة سريعا و الانضمام للفريق مرة أخرى .