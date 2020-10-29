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المصري ينهى استعداداته لمواجهة وادى دجلة وعودة محمد جابر بعد شفائه من الإصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى النادى المصرى البورسعيدى، تدريباته استعدادا لمواجهة وادى دجلة، غدا الجمعة، على ملعب يرج العرب فى الإسكندرية، فى الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، وشهد تدريب الفريق الأول بالنادى، الذى اُقيم مساء اليوم الخميس، عودة اللاعب محمد جابر للمشاركة فى التدريبات الجماعية مرة أخرى بعدما تماثل للشفاء التام من الإصابة التى ألمت به مؤخرًا بشد قوى فى العضلة الضامة خلال مباراة المصرى وأسوان بالجولة الثلاثين والتى انتهت بفوز المصرى بهدف نظيف.

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من ناحية أخرى، واصل فريق المصرى البورسعيدى تدعيم صفوفه بالتعاقد مع ثنائى نادى مصر علاء عطا وحارس المرمى عصام ثروت، لتدعيم صفوفهم بلاعبين متميزين بناء على رغبة على ماهر، المدير الفنى للمصرى، الذى أوصى بضرورة التعاقد مع لاعبين من أجل العودة للمنافسة على المربع الذهبى والعودة من جديد للمشاركة فى البطولات القارية.

 

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وكان المصرى، تعاقد أيضا مع مصطفى سلطان نجم وسط نادى مصر، بالإضافة لأحمد شديد قناوى ظهير أيسر الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر بعد رحيل بهاء مجدى.

 

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كما أبلغ أحمد ياسر إدارة المصرى البورسعيدى برغبته فى الرحيل عن النادى نهاية الموسم بعد العقوبات الأخيرة التى وقعها عليه على ماهر المدير الفنى للفريق بسبب اختراقه الحظر الإعلامى الذى فرضه المدير الفنى على اللاعبين خلال الفترة الماضية، بسبب رغبته فى زيادة التركيز فيما بينهم، فى ظل الموقف الذى كان يعيشه الفريق من الصراع على البقاء بالدورى.

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