شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال عن تأجيل نهائى أفريقيا : يضر الكرة المصرية والأهلى تحديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد بلال نجم الأهلى و المنتخب السابق أن قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ،" كاف " بتأجيل مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا و كذلك مباراة الإياب بنصف النهائي المقرر أن تجمع فريقى الزمالك و الرجاء المغربى ليس مفيد للكرة المصرية ، خاصة الاهلى لأنه يمر بفترة تألق جيدة ، و التأجيل للمباراة النهائية ، ليس في مصلحة الفريق الأحمر .

وأضاف بلال في تصريحات لليوم السابع، لابد من مواجهة من يخطط ضد مصلحة الكرة المصرية ، فالاتحاد الأفريقي "حدث ولا حرج" عن قراراته المتخبطة .

وبالانتقال إلى الزمالك فالقرار سيضر الفريق أيضا ، لأنه يمر بحالة نشوة بعد الفوز على الرجاء في مباراة الذهاب ، وتباعد المباريات سيؤثر على مستوى الاستعداد ، ويقلل من روح الانتصار.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، قرر تأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا ، و كذلك مباراة العودة فى قبل النهائى بين الزمالك والرجاء المغربى لأجل غير مسمى، ووفقا لمصادر بالكاف إنه سيقام النهائى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، وأوضح جهاز الزمالك أن عبد الشافى حاليا بدأ المرحلة الأخيرة من أجل العودة إلى تدريبات الفريق بعد الإصابة التي أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية حيث كان يعانى من كسر في الترقوة حيث أوضح الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق إن عبد الشافي عندما تصل نسبة التئام الكسر إلى نسبة 100% سيكون جاهزا لخوض التدريبات ومن المنتظر أن يحدث ذلك الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم متابعة حالته بشكل دورى من خلال إجراء أشعة كل أسبوع من أجل الاطمئنان على حالته.