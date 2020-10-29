حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 10 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 29 / 10 / 2020 العديد من الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، والتى جاء على رأسها إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، تأجيل المباراة النهائية لمسابقة دورى أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية، والتى تجمع بين الأهلى والفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى، لأجل غير مُسمى، بالإضافة إلى تأجيل مواجهة إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا أيضًا بين الزمالك والرجاء، والتى كان مقررًا لها الأحد المقبل، بعدما تم تأجيل موعدها السابق الذى كان مُحددًا يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، لتفشى الإصابة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربى، ولم يكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد الجديدة لإقامة مواجهة الزمالك والرجاء، وأيضًا نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويستعرض ”الخليج 365” حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس.. - رسميًا.. الكاف يعلن تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء ونهائى دورى أبطال أفريقيا - الأهلى يُجرى "رابيد تيست" استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش - بادجى يبحث العروض الخارجية بعد اقتراب الرحيل عن الأهلى - الزمالك يفقد جهود عمر السعيد لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة - الونش يعود للصورة .. وتأكد مشاركة علاء وجمعة وأوباما أمام الرجاء Advertisements - أول مكاسب التأجيل.. الزمالك يستعيد "شيفو" حال التأهل للنهائى - الرجاء يعلن شفاء 3 لاعبين من كورونا قبل مواجهة الزمالك - سيراميكا يخوض مبارياته بالدورى على ملعب السويس - الاسماعيلى يتعاقد مع البرازيلى باتريك فييرا بناء على رغبة ريكاردو - تأكيداً لـ"الخليج 365".. إنبى يعلن عقد اجتماع طارئ لانتخاب رئيس جديد

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