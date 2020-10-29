شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: مفاجآت مدوية فى احتفالية تتويج الأهلى بدرع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلى القيعى، مستشار التعاقدات فى النادى الأهلى، أن احتفالية الأهلى بالدورى ستشهد مفاجآت لم تظهر من قبل وستكون نقلة كبيرة، في مباراة طلائع الجيش التي ستقام بعد غدا السبت فى إطار ختام مسابقة الدورى.وقال عدلى القيعى في تصريحات خلال برنامجه "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى: "الأهلى اتكرم بلقب الدورى هذا الموسم في سبع مباريات متتالية، لأن كل فريق بيلعب مع الأهلى كان بيقدم التحية والاحتفال للأهلى، ولم يتسبب ذلك في أي تهاون في المباريات على الرغم من حسم الدورى".

وأضاف القيعى: "ما حدث من تراجع المستوى فى الأهلى بعد كورونا تحت قيادة فايلر عن قبل كورونا يرجع لاختلاف الدوافع وعدم التركيز مع الأهلى، ولكن بعد تغيير الجهاز الفني ومجيئ موسيمانى عاد الأهلى لقمة مستواه لأن القماشة قوية جدا".

وتابع القيعى: "كل الأرقام اللى تحققت هذا الموسم من الأفضل هجوميا والأفضل دفاعيا والأكثر كليت شيت وتحقيق اللقب قبل 7 مباريات تبدد كل الكلام عن مجاملات الأهلى والبطولات الحلال والحرام".

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وعن نهائي أفريقيا، قال القيعى: "الحقيقة تاهت الحقيقة، والحاجة الوحيدة حاليا اللى معروفة أن الأهلى في النهائي هيلاعب مين مش عارفين طيب معاد مباراة الزمالك والرجاء أمتى محدش عارف حاجة، ما يحدث حاليا من حالة تخبط يمكن أن يكون بسبب أحداث كورونا".

وأضاف القيعى: "طيب بعد التأجيلات الحالية ماذا سنفعل في مسـألة القيد هل هنلعب النهائي بالقائمة الجديدة ولا القديمة، ولو هنلعبها بالقائمة القديمة طيب اللاعبين اللى مشيت ومسجلها في القائمة هنلعبها إزاى مش عارف ولا هنعتبرها في عداد المصابين، المشكلة أن اللى بيأجل مش واخد باله من تداخل الأمور في بعض".