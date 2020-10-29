شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة محمود الخطيب تهنئه بعيد ميلاده: نموذج من البشر صعب وجوده فى هذا الزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت نور الخطيب، والدها الكابتن الكبير محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، بعيد ميلاده الـ66، الذى يحل غدا الجمعة، 30 أكتوبر، مؤكدة أنه من وجهة نظرها هو أسطورة ونموذج من البشر صعب جداً وجود مثله فى هذا الزمن، وأنه المثل والمثال والقدوة الحية التى تجعلها تتخطى قبح الدنيا.





ونشرت نور، عبر حسابها على فيسبوك، صورة لوالدها الكابتن الخطيب، أتبعتها قائلة: "قالوا عنك عايش فى زمن غير زمنك، مثالى فى زمن مش عايز كده، وراقى لدرجة مش مفهومة لبعض الناس، كمان بيقولوا إن فى أنماط معينة من الشخصيات مش موجودة غير فى الأساطير والروايات وإنها دايما من نسج خيال المؤلف ولا وجود لها فى الواقع".



وأضافت نور: "محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب، مجرد من أى لقب أو شهرة، فى رأى اسطورة ونموذج من البشر صعب جداً الواحد يلاقى زيه فى الزمن ده، آخرنا نقرا عنه ونشوفه فى الأفلام، الفرق الوحيد إنه حقيقى جداً من غير رتوش تجمل الصورة وتحليها، الصورة حلوة ومبهجة زى ما هى من 66 سنة ولمليون سنه جايه". Advertisements





وتابعت نور: " كلامى عليك مش ممكن يخلص، ومشاعرى وأنا بحكى عنك لنفسى وللناس أحلى من أى حاجة ممكن تتوصف، أنا بحب إنى بنتك، وبرغم المعافرة انى اتعايش مع حاجات كتير عكس اللى خدته منك، ممتنة إن المثل والمثال والقدوة حية قدامى ومخليانى أعرف أتخطى قبح الدنيا.. شكراً حبيبى إنك فارس، فارس فى أخلاقك وفى مشاعرك وتعاملاتك، فارس فى أحكامك وحُكمك على الأمور والسيطرة عليها، فارس فى خلافك وفارس فى مبارزتك للغلط وإصرارك على الخير والحق، فارس فى حبك وإخلاصك وإنسانيتك، فارس فى إيمانك بأن العظمة لله وحده وفارس فى تواضعك وقربك من الناس".



واختتمت نور الخطيب، قائلة: "كل سنة والخير والحب محاوطينك من كل مكان، وكل سنة وأنا شاكرة فضل ربنا عليا انى جزء من أحلى وأجمل أقداره، كل سنه وأنت فارس كل زمان".





ويحتفل الكابتن محمود الخطيب، نجم الأهلى السابق، ورئيسه الحالى، غدا الجمعة، بعيد ميلاده الـ65، وأنه من أساطير الكرة المصرية والإفريقية، حيث حقق بيبو العديد من الألقاب والبطولات مع الأهلى ومنتخب مصر وكان أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب فى قارة إفريقيا.