مصدر لمصراوي: إصابة حسين الشحات بشد في العضلة الخلفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

لم يُكمل حسين الشحات مران الأهلي، الذي أُقيم مساء اليوم الخميس، بملعب مختتار التتش؛ استعداداً لمباراة طلائع الجيش.

وأشار مصدر لمصراوي، إلى الشحات عانى خلال مران الأهلي من شد من الدرجة الأولى حسبما أثببت الأشعة التي خضع لها.

وأتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة موسيماني فضل منح الشحات راحة من التدريبات يوم غد الجمعة؛ حيث سيخضع لعمليات تأهيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الختامية ـ 34 ـ من بطولة الدوري.