الدوري الأوروبي.. أرسنال 1 - 0 دوندالك الأيرلندي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة آرسنال ونظيره الأيرلندي دوندالك عند العاشرة من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.
وشهد تشكيل آرسنال، الذي أعلنه المدير الفني ميكيل أرتيتيا تواجد محترفنا المصري محمد النني أساسياً.
وجاء تشكيل آرسنال في المباراة كالتالي: رونارسون، سيدريك، موستافي، كولاسيناتش، ميتلاند نيلز، ويلوك، محمد النني، جرانيت تشاكا، نيكولا بيبي، نكينياه، نيلسون.
وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الأول من المباراة فور بدايته:
انطلاق المباراة
مرت 30 دقيقة ولازال التعادل السلبي مستمرًا
الدقيقة 42: سجل نيكيتاه هدف التقدم لآرسنال في مرمى دوندالك.
الدقيقة 44: الهدف الثاني لآرسنال عن طريق لاعبه جوزيف ويلوك.
وصلنا للدقيقة 45 من عمر الشوط الأول وآرسنال متقدماً بهدفين نظيفين.
حكم المباراة يُعلن دقيقة واحدة كوقت بدل من الضائع.
نهاية الشوط الأول
انتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:
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