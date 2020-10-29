التعادل يحسم نتيجة مباراة الانتاج الحربي ومصر المقاصة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الانتاج الحربي ومصر المقاصة، والتي اقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الدوري المصري.

وشهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة 57 كانت من نصيب محمد بازوكا مدافع الانتاج الحربي ليكمل فريقه المباراة

بعشرة لاعبين، ولكن مصر المقاصة لم يستطع استغلال النقص العددي في صفوف الانتاج الحربي، ليكتب التعادل نتيجة آخر مباراة للفريقين في عمر المسابقة الحالية.

ويحتل الانتاج الحربي المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقاط، فيما يحل مصر المقاصة خلفه في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

يذكر أن الاهلي توج بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ 42 في تاريخه بعدما جمع 86 نقطة ولديه مباراة متبقية، فيما هبطت أندية حرس الحدود وطنطا ومصر الى القسم الثاني.