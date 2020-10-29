حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الانتاج الحربي ومصر المقاصة، والتي اقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الدوري المصري.
وشهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة 57 كانت من نصيب محمد بازوكا مدافع الانتاج الحربي ليكمل فريقه المباراةبعشرة لاعبين، ولكن مصر المقاصة لم يستطع استغلال النقص العددي في صفوف الانتاج الحربي، ليكتب التعادل نتيجة آخر مباراة للفريقين في عمر المسابقة الحالية.
ويحتل الانتاج الحربي المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقاط، فيما يحل مصر المقاصة خلفه في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.
يذكر أن الاهلي توج بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ 42 في تاريخه بعدما جمع 86 نقطة ولديه مباراة متبقية، فيما هبطت أندية حرس الحدود وطنطا ومصر الى القسم الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل يحسم نتيجة مباراة الانتاج الحربي ومصر المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.