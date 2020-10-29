ليستر سيتي يهزم آيك أثينا بثنائية في الدوري الأوروبي

فاز نادي ليستر سيتي على نظيره آيك اثينا بهدفين مقابل هدف بصعوبة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعاتبالدوري الأوروبي.
سجل جايمي فاردي وحمزة شودهري هدفي ليستر سيتي في الدقيقتين 17، 39، فيما سجل موامير تانكوفيتش هدفأيك اثينا في الدقيقة 39.
بهذه النتيجة يتصدر ليستر سيتي ترتيب مجموعته بالدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط، متساويًا سوبرتنج براغا البرتغالي في النقاط الذي يحل وصيفًا للمجموعة، فيما فيما يتذيل أثينا المجموعة بدون نقاط.
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