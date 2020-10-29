توتنهام يخسر أمام رويال انتويرب البلجيكي في الدوري الأوروبي

خسر نادي توتنهام الانجليزي امام نظيره رويال انتويرب البلجيكي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي. المجموعات بالدوري الأوروبي. سجل ليور ريفايلوف هدف انتويرب البلجيكي في الدقيقة 29 من عمر المباراة. ويتصدر رويال انتويرب ترتيب مجموعته بالدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط، فيما يحل توتنهام وصيفًا بثلاث نقاط فقط. يذكر أن توتنهام يخوض مواجهته الرابعة بالدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل أمام لودوجوريتس.

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