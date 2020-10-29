ميدو يتوقع نقل نهائي أفريقيا الى المغرب

أبدى أحمد حسام ميدو، مدرب فريق الزمالك السابق لكرة القدم، تخوفه من نقل مباراة النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا إلى المغرب بدلا من مصر. أكد ميدو عبر برنامجه ”أوضة اللبس“، أن وزارة الداخلية المصرية تواصلت مع عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، وأبلغته برفضها إقامة النهائي يوم 6 نوفمبر المقبل لتزامنه مع انتخابات مجلس النواب. عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، وأبلغته برفضها إقامة النهائي يوم 6 نوفمبر المقبل لتزامنه مع انتخابات مجلس النواب. وأضاف ميدو أن ”الجنايني طلب من الجهات الأمنية المصرية التواصل مع هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي“ مضيفا ”وتم إبلاغ مسؤولي كاف" بصعوبة إقامة اللقاء يوم 6 من الشهر المقببل وطلبوا تأجيل النهائي“. مع هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي“ مضيفا ”وتم إبلاغ مسؤولي كاف" بصعوبة إقامة اللقاء يوم 6 من الشهر المقببل وطلبوا تأجيل النهائي“. وتوقع ميدو أن الاتحاد الأفريقي، قد يؤجل المباراة مؤكدا أن هناك سيناريو وارد بنقل النهائي إلى المغرب في ظل صعوبة إقامته في مصر.

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