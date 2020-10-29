غدًا.. بدء فتح الإشتراكات بنادي الصيد لأكاديمية ومدارس السباحة

قررت لجنة ألعاب الماء بنادي الصيد بالدقي، فتح باب الاشتراك لأكاديمية ومدارس السباحة عن شهرى نوفمبر وديسمبر.
ويبدأ الحجز لمدارس السباحة غدا الجمعة فى العاشرة صباحاً ، بينما يبدأ حجز الاكاديمية بعد غدِالسبت فى الثانية والنصف ظهراً
مواعيد التدريب بحمام السباحة الأوليمبى ...
الخميس ، الجمعة ، السبت بداية من يوم الخميس 5 نوفمبر من الساعة الرابعة وحتى
والجمعة والسبت بداية من الجمعة 6 نوفمبر من الساعة الثانية والنصف وحتى الساعة الرابعة مساء.
مواعيد التدريب بحمام السابحة المغطى ..
الاثنين والاربعاء بدء من يوم الاثنين 9 نوفمبر من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السادسة .
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