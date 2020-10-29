عمومية التايكوندو توافق بالإجماع على اعتماد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد

شهد اليوم مقر الإتحاد المصري للتايكوندو بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم رئيس الاتحاد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة الميزانية والحساب الختامي وخطة النشاط المحلي والدولي عن الموسم السابق، و ذلك بعد اكتمال نصاب الجمعية العموميه بحضور عدد كبير من ممثلي الاندية مما يؤكد اهتمام و دعم الهيئات المختلفة لمجلس إدارة الاتحاد الحالي.

واستهل الأستاذ عمرو سليم فاعليات الجمعيه العمومية بإقامة دقيقه حداد وقراءة الفاتحة لروح اللواء أحمد فولى رئيس الاتحاد الأفريقي لتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو السابق كما شهدت فاعليات الجمعيه اقتراح عمرو سليم إطلاق اسم اللواء أحمد فولى على بطولة مصر الدولية تقديرًا لتاريخه المشرف في خدمة

و تم خلال انعقاد الجمعية العمومية شرح الانجازات التي تحققت في خلال العام الماضي من خلال فيديو قصير و التي تضمنت حصد الكثير من الميداليات العالمية والقارية والاشتراك في الدورات الدولية الكبري ودخول نشاط البارا إلى مصر وتحقيقه لميداليات عالمية في اللعبة والتأهل بالكوتة كاملة إلي اوليمبياد طوكيو بعدد 4 لاعبين ولاعبات بالإضافة الي تأهل لاعب ولاعبة في الباراتايكوندو في وقت قصير والانتهاء من سداد المديونيات التي كانت موجودة من الدورة السابقة علي الاتحاد و تنظيم بطولات عدة بنجاح كبير ويأتي هذا في سياق مساعي الاتحاد المصري للتايكوندو المستمرة في تطوير اللعبة محليًا ودوليًا ونشر اللعبة ودخول التايكوندو في الشركات والمدارس و كذلك خطط الاتحاد المستمرة لجميع عناصر و قطاعات اللعبه من مدربين و لاعبين و حكام للوصول باللعبة إلى منصات التتويج العالمية.

وفي نهاية انعقاد الجمعية العمومية وجه عمرو سليم الشكر للبنك الراعي للاتحاد والشركة الراعية على الجهد المبذول وإلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب على اهتمامهم الدائم ورعايتهم للاتحاد المصري للتايكوندو. سليم إطلاق اسم اللواء أحمد فولى على بطولة مصر الدولية تقديرًا لتاريخه المشرف في خدمة الرياضة المصرية واللعبة كما حضر انعقاد الجمعية أعضاء مجلس الإدارة متمثلة في أحمد سلطان ومحمد منير والمستشار محمد مصطفى ومحمد عبدالمنعم.و تم خلال انعقاد الجمعية العمومية شرح الانجازات التي تحققت في خلال العام الماضي من خلال فيديو قصير و التي تضمنت حصد الكثير من الميداليات العالمية والقارية والاشتراك في الدورات الدولية الكبري ودخول نشاط البارا إلى مصر وتحقيقه لميداليات عالمية في اللعبة والتأهل بالكوتة كاملة إلي اوليمبياد طوكيو بعدد 4 لاعبين ولاعبات بالإضافة الي تأهل لاعب ولاعبة في الباراتايكوندو في وقت قصير والانتهاء من سداد المديونيات التي كانت موجودة من الدورة السابقة علي الاتحاد و تنظيم بطولات عدة بنجاح كبير ويأتي هذا في سياق مساعي الاتحاد المصري للتايكوندو المستمرة في تطوير اللعبة محليًا ودوليًا ونشر اللعبة ودخول التايكوندو في الشركات والمدارس و كذلك خطط الاتحاد المستمرة لجميع عناصر و قطاعات اللعبه من مدربين و لاعبين و حكام للوصول باللعبة إلى منصات التتويج العالمية.وفي نهاية انعقاد الجمعية العمومية وجه عمرو سليم الشكر للبنك الراعي للاتحاد والشركة الراعية على الجهد المبذول وإلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب على اهتمامهم الدائم ورعايتهم للاتحاد المصري للتايكوندو.

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