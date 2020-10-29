يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة الوصل والنصر فى الدوري الاماراتي، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020 بالجولة الثالثة من “دوري الخليج العربي الاماراتي”

انطلقت مباراة الوصل والنصر فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش.

نقلت المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية بصوت المعلق الرياضي “على سعيد الكعبي”، على ملعب زعبيل بنادي الوصل.

حسم النصر ديربي دبي عقب تغلبه على الوصل بثلاثية نظيفة، سجل تيجالي هدفين، بينما أضاف الهدف الثالث اللاعب “ضياء السبع”.

بهذه النتيجة رفه النصر رصيده الى النقطة 7 فى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الوصل عند النقطة 3 فى المركز التاسع بجدول الترتيب.

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كان الوصل قد افتتح مشواره في دوري الخليج العربي بخسارة كبيرة أمام بني ياس برباعية ثم استعاد عافيته بتحقيق الفوز على حساب فريق حتا برباعية مقابل هدفين في الجولة الثانية.

أمام النصر فبدأ مشواره هذا الموسم من الدوري الإماراتي بتعادل إيجابي أمام الجزيرة وفي الجولة الثانية حصد النقاط الثلاث بالفوز على خورفكان بهدف نظيف.

إليكم فيديو أهداف مباراة الوصل والنصر فى الدوري الاماراتي

هدف تقدم النصر عن طريق “تيجالي”

هدف النصر الثاني “تيجالي”

هدف النصر الثالث “ضياء السبع” 3-0

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