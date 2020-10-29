يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف القادسية والتعاون فى الدوري السعودي، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020، بالجولة الثالثة من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.
انطلقت مباراة القادسية والتعاون فى تمام الساعة 18:50 بتوقيت مصر، 19:50 بتوقيت السعودية، 16:50 بتوقيت جرينتش، واقيمت على ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.
واصل القادسية بدايته الجيدة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، عقب تغلبه بهدف دون رد على مضيفه التعاون.
ويدين القادسية بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى محترفه الصربي أوروس فيتاس، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 79 من كرة ثابتة نموذجية.
وارتفع رصيد القادسية إلى ست نقاط، ليتقدم إلى المركز الثالث في ترتيب المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين توقف رصيد التعاون، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند أربع نقاط في المركز التاسع مؤقتا.
ولعب التعاون المباراة وسط غياب أربعة من لاعبيه ومعهم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
إليكم فيديو أهداف القادسية والتعاون فى الدوري السعودي
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