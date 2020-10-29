حالات كورونا اليوم | اتحاد العاصمة الجزائري يعزل لاعبيه

أعلن نادي اتحاد الجزائر الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، تسجيل عدة حالات إيجابية بدون أعراض لفيروس كورونا وسط الفريق.

ولم يكشف النادي عن هوية المصابين لكنه ذكر في صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، إنه قرر دخول الفريق بالكامل لحجر صحي بفندق بضواحي العاصمة الجزائرية.

كما أوضح أنه أمتثالًا للبروتوكول الصحي، أجرى الفريق المسحة الطبية، قبل 48 ساعة عن المباراة الودية التي كان سيلتقي فيها نادي بارادو غدًا الجمعة، مشيرًا إلى أن النتائج أظهرت وجود عدة حالات إيجابية بدون أعراض.

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وأشار اتحاد الجزائر إلى أن الاستعدادات ستتواصل للاعبين غير المصابين.

يذكر أن الدوري الجزائري من المقرر أن ينطلق يوم 28 نوفمبر المقبل.

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