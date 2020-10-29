أعلن نادي اتحاد الجزائر الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، تسجيل عدة حالات إيجابية بدون أعراض لفيروس كورونا وسط الفريق.
ولم يكشف النادي عن هوية المصابين لكنه ذكر في صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، إنه قرر دخول الفريق بالكامل لحجر صحي بفندق بضواحي العاصمة الجزائرية.
كما أوضح أنه أمتثالًا للبروتوكول الصحي، أجرى الفريق المسحة الطبية، قبل 48 ساعة عن المباراة الودية التي كان سيلتقي فيها نادي بارادو غدًا الجمعة، مشيرًا إلى أن النتائج أظهرت وجود عدة حالات إيجابية بدون أعراض.
وأشار اتحاد الجزائر إلى أن الاستعدادات ستتواصل للاعبين غير المصابين.
يذكر أن الدوري الجزائري من المقرر أن ينطلق يوم 28 نوفمبر المقبل.
أقرأ ايضًا
كانت هذه تفاصيل خبر حالات كورونا اليوم | اتحاد العاصمة الجزائري يعزل لاعبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.