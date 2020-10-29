كورونا تضرب من جديد..تونس تعلن تجميد الأنشطة الرياضية!

أعلنت الحكومة التونسية، الخميس، إيقاف جميع الأنشطة الرياضية لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد مرة أخرى في البلاد.

وقالت الحكومة التونسية إنه تم “تأجيل كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها أنطلاقًا من الجمعة”.

وكان من المقرر أن ينطلق الدوري التونسي لكرة القدم في السادس من شهر نوفمبر القادم، إلا أن قرار الحكومة سيدفع الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى تأجيل بدء الموسم الجديد، كما هو منتظر.

وسبق أن أعلنت بلدية رادس التونسية مطلع الشهر الحالي، إيقاف النشاط الرياضي والشبابي والثقافي لمدة 15 يومًا قابلة للتمديد بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وأثر فيروس كورونا مؤخرًا بشكل كبير على الرياضة التونسية، حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين بالعدوى 127 رياضيًا، بحسب ما أكده وزير الشباب والرياضة التونسي كمال قديش في وقت سابق من أكتوبر الجاري.

هذا، وقررت الحكومة التونسية أيضًا، منع التجمعات وإختلاط الأشخاص ببعضهم البعض، ومنع التنقل بين المحافظات.

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