لوندسترام يرفض تمديد عقده مع شيفيلد، ووايلدر يشعر بالإحباط!

قال كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد اليوم الخميس إن لاعب الوسط جون لوندسترام رفض تجديد عقده وسيغادر على الأرجح النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة الانتقالات المقبلة.

ويقضي لوندسترام، الذي انضم إلى شيفيلد من أوكسفورد يونايتد في 2017 وساعده على الصعود لدوري الأضواء، العام الآخير في تعاقده وقال وايلدر إن النادي سيدرس العروض التي ستأتيه من أندية أخرى في يناير كانون الثاني للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

وقال وايلدر للصحفيين قبل مباراته على ملعبه أمام مانشستر سيتي غدًا السبت “أشعر باحباط شديد. قدمنا له عرضًا للتجديد وكنت أعتقد أنه لن يرفضه.

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“قدمنا له عقدا جيدًا جدًا لا يقل عن أي لاعب بارز آخر في الفريق لكنه اتخذ قراره بعد التشاور مع وكيل أعماله”.

وخسر شيفيلد 2-1 أمام ليفربول في آخر مباراة خاضها لكن وايلدر عبر عن سعادته بأداء فريقه أمام حامل اللقب على ملعب أنفيلد قائلًا إن شيفيلد سيدخل المواجهة أمام سيتي بمعنويات مرتفعة.

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