عادل رامي يفتح النار على رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون

يتوالى الهجوم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تصريحاته المناهضة للإسلام، ولكن نطق بها هذه المرة أحد لاعبي منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم 2018 في روسيا، وقد وجه رسالة قاسية إلى رئيس بلاده.

وهاجم المدافع الفرنسي عادل رامي تصريحات ماكرون، المناهضة للإسلام، قائلًا: “أنت ترمي بنا في القذارة”.

وأكد رامي في رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، إنستجرام رفضه التام للمواقف المعادية للإسلام والمسلمين في البلاد.

ووصف الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي نشرتها مجلة شارلي إيبدو الفرنسية، بالاستفزازية، معربًا عن حزنه وغضبه إزاء ذلك.

وأضاف: “أنا فرنسي مغربي الأصل. أنا مسلم ولست إرهابيًا”.

وأوضح أن من ينفّذ الهجمات الإرهابية في فرنسا ليسوا من المسلمين، وأن الساسة في بلاده لا يريدون فهم ذلك.

Advertisements

وتابع: “ماكرون! أنت ترمي بنا في القذارة. فرنسا تعني التنوّع. أنا منزعج بسبب استفزازات ورسوم شارلي إيبدو، وبسبب الممارسات تجاه المسلمين”.

واختتم اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا: “أنا حزين جداً، هذه كارثة”.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتيرية على واجهات بعض المباني، مسيئة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مما أشعل موجة غضب في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وزاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الطين بلة عندما قال في 21 أكتوبر الجاري، إن بلاده لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتيرية، مما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، حيث أُُطلقت حملات في معظم الدول الإسلامية لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

أقرأ ايضًا