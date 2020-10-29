تقرير | ما سبب تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي؟

أكد المدير الفني السابق لآرسنال الإنجليزي، والرئيس الحالي للجنة تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي للعبة، آرسين فينجر أن الأندية الكبرى في القارة العجوز حريصة على تأسيس بطولة الدوري الأوروبي الممتاز، لأنها غير قادرة على التنافس ماليًا مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن هذه البطولة ستدمر البريميرليج.

وكشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد، كان قد شارك في مفاوضات لتأسيس بطولة الدوري الأوروبي الممتاز الجديدة لتشمل 18 ناديًا من مسابقات الدوريات الخمس الكبرى.

ويأمل المؤسسون في أنطلاق البطولة عام 2022، حيث قال رئيس نادي برشلونة المستقيل مؤخرًا، جوسيب ماريا بارتوميو إن ناديه وافق بالفعل على المقترح بالمشاركة.

لكن يرى فينجر أن تلك الخطط تهدف للحد من تفوق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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حيث قال المدرب الفرنسي في تصريحات لصحيفة الجارديان البريطانية: “حاولت مسابقات الدوري الأخرى تدمير امتيازات الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالنسبة لهم أفضل وسيلة هي تأسيس الدوري الأوروبي الجديد، وهذا يعني تدمير البريميرليج في الأساس”.

حيث يضمن الدوري الأوروبي الممتاز مواجهات مستمرة بين الفرق الكبرى في أوروبا، لكن فينجر يعتقد أن أكبر المستفيدين هم ملاك الأندية.

وأضاف: “نحن في فترة يتحكم فيها الملاك بالإستثمارات، والهدف الأول هو جمع أكبر قدر من الأموال، والدوري الأوروبي الممتاز وسيلة جديدة لجمع أموال أكثر”.

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