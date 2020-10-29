ليفربول يترقب نتائج فحوصات المصابين، وكلوب يوضح سبب خروج هندرسون

ذكر نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أنه بأنتظار معرفة طبيعة الإصابة التي تعرض لها فابينيو خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على ميتيلاند الدنماركي 2 / صفر أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان لاعب خط الوسط البرازيلي قد تعرض لإصابة عضلية في الدقيقة 29 من المباراة دون تدخل من أي من لاعبي الفريق الدنماركي، وأضطر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لاستبداله بالمدافع الشاب نيكو ويليامز.

ولدى سؤاله عن حجم إصابة فابينيو، قال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد المباراة أمس :”لا أعلم في الوقت الحالي. إنها إصابة عضلية، وربما سنعرف حجمها صباح الغد (الأربعاء)”.

وتحدث المدرب الألماني عن السبب وراء إخراج جوردان هندرسون والدفع باللاعب فينالدوم بين شوطي المباراة، مؤكدًا أن القائد لا يعاني من أية إصابة.

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وأضاف كلوب في التصريحات التي نشرها موقع نادي ليفربول على الإنترنت :”هندرسون أبدى رغبته في الأستمرار في اللعب، ولكننا كنا قد أتخذنا قرارنا قبل المباراة بمشاركته في الشوط الأول ومشاركة جيني (فينالدوم) في الشوط الثاني. أخبرني أنه يريد مواصلة اللعب، ولكني لم أرد أن أخاطر به. فينالدوم قدم أداء جيدًا، وأعتقد أن كلاهما أستفاد من اللعب لشوط واحد”.

وعما إذا كان جويل ماتيب سيعود إلى تشكيل ليفربول في مباراة يوم السبت المقبل أمام ويستهام في الدوري الإنجليزي، قال المدرب الألماني :”لا أعلم. سنرى. أنظر، إذا كان الأمر يتعلق بمباراة واحدة، أو إذا كانت آخر مباراة لنا في الموسم، فربما كنا سنقوم بتجهيز هذا اللاعب أو ذاك لخوض تلك المباراة، ولكننا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام وسنكون في حاجة إلى لاعبينا بأستمرار”.

وأضاف كلوب “عندما يعود أحد اللاعبين من الإصابة، فلا يمكننا الدفع به في إحدى المباريات في أول يوم بعد شفائه وتعافيه منها. المصابون يحتاجون لتأهيل مناسب لبقية الموسم، وهذا ما نسعى إليه. دائمًا ما يكون السؤال المطروح هو كم من الوقت سيستطيع اللاعبون الجاهزون للعب، ومتى يمكننا الأعتماد عليهم مجددًا، نحن نهتم بهذه المسألة، ونبذل كُل ما بوسعنا من أجل عودة المصابين إلى لياقتهم من جديد في أسرع وقت ممكن”.

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