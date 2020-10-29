الامارات | تيغالي يمنح "العميد" النصر في "ديربي بر دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن تيغالي يمنح "العميد" النصر في "ديربي بر دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق النصر فوزاً كبيراً على الوصل بثلاثة أهداف دون رد، على استاد الوصل في زعبيل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، ليرفع "العميد" رصيده إلى سبع نقاط، بينما توقف رصيد "الإمبراطور" عند ثلاث نقاط.

وتألق مهاجم المنتخب الوطني، سيباستيان تيغالي في اللقاء، بعدما أحرز الهدفين الأول والثاني، وصنع الهدف الثالث لمصلحة ضياء سبع.

mشهد الشوط الأول بداية قوية من الوصل الذي سيطر على مجريات اللعب، ولكن النصر هدد مرمى "الإمبراطور" بتسديدة قوية من سيباستيان تيغالي مرت بجوار القائم.

وانتقلت السيطرة لمصلحة "العميد" عقب مرور 15 دقيقة، وبات الطرف الأفضل في المباراة، إذ سدد ضياء سبع كرة قوية لمست مدافع الوصل سانتوس نيريس وخرجت إلى ركلة ركنية (24)، ورد سالم العزيزي بفرصة خطرة لصاحب الأرض عندما سدد كرة صاروخية تصدى لها أحمد شامبيه (25).

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وفي الدقيقة 42 أخطأ فابيو ليما في تمرير الكرة، لترتد الهجمة لمصلحة النصر، إذ مرر ضياء سبع كرة جميلة إلى ريان مينديز الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة ارتدت من القائم وأكملها تيغالي في المرمى.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الوصل، وكاد البرازيلي جواو فيغريدو أن يحرز هدف التعادل بطريقة رائعة من كرة سددها على "الطائر" ولكنها ارتدت من مدافعي النصر (52).

في المقابل استعاد النصر خطورته، وأضاف تيغالي الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة جميلة من ضياء سبع، ولعبها مهاجم النصر من فوق الحارس حميد عبدالله (61)، قبل أن يكرر الثنائي نفسه تألقهما، عندما قاد ضياء سبع هجمة مرتدة ومرر الكرة إلى تيغالي الذي أعادها إلى سبع قبل أن يسدد الكرة في المرمى محرزاً الهدف الثالث (70)، لتنتهي المباراة بفوز كبير للنصر.

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