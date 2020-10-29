شكرا لقرائتكم خبر عن عزيمة من حديد.. أحمد نجيب فقد ساقه في «كرم القواديس »فتحول لبطل رياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتعرض الإنسان لأزمات على مدار حياته، ولكن الأزمة قد تصبح هي سبب انطلاق الفرد والعامل الأول لدفعه للأمام وتحقيق طموحه، فكثيرًا ما نسمع عن رياضيين تعرضوا لحادث ما تسبب في اعتزالهم وعزوفهم عن إكمال مشوارهم الرياضي، ولكننا أيضًا نسمع عن أخرين بدأوا مشوارهم الرياضي بفقدان جزء من جسدهم.

يستعرض "المصري اليوم" قصة بطل من أبطال القوات المسلحة الذي فقد ساقه أثناء تأدية عمله والدفاع عن الوطن، فلم يعوقه ذلك عن تحقيق إنجازات عدة، اخرها حصوله على المركز الرابع عالميًا في رياضة الكياك.. فمن هو أحمد نجيب؟

أحمد نجيب بطل من أبطال القوات المسلحة، ولد في اكتوبر عام 1993، بمحافظة أسيوط، والتحق بالكلية الحربية دفعة 108، ليتخرج عام 2014 بسلاح المشاة.

أثناء تأدية عمله تعرض لحادث عام 2016، استشهد فيه جندي، وأصيب 9 اخرون من أفراد القوات المسلحة، من بينهم نجيب، إذ أصيب بشظايا في ساقه اليمنى مما أدى إلى بترها، وخلع الركبة اليسرى جراء انفجار مدرعة بعبوة ناسفة أثناء اعتداء إرهابي على منطقة كرم القواديس بسيناء.

ليمر البطل المصري بعدها بفترة من الاكتئاب، ولكنها لم تستمر طويلا بفضل مساندة أهله وأصدقائه.

وفي حديث نجيب لـ “المصري اليوم" قال:" كنت أمارس رياضة السباحة والخماسي الحديث قبل وقوع الحادث، أما بعده فلم أستطع ذلك، ولكن أثناء وجودي في إنجلترا لتركيب الطرف الصناعي تعرفت على لاعب كياك وتابعته على وسائل التواصل الاجتماعي"

وتابع: “وعندما عدت إلى مصر بحثت عن اللعبة وعن الاتحاد بمساعدة صديقي الرائد علي الزيني، بطل مصر في التجديف، حتى وصلت لرئيس الاتحاد آنذاك المستشار محمد السكري وذلل لي كل الصعاب، حتى بدأت المران وانضممت بعد فترة قصيرة للمنتخب الوطني".

ليصبح نجيب أول لاعب باراكياك وباراكانوي في مصر، وقد شارك في البطولة العربية والإفريقية العام الماضي، بمدينة العلمين الجديدة، ليحصل على المركز الثاني عربيًا والثالث إفريقيًا، كما شارك في بطولة العالم للعام نفسه ليحصد المركز الـ 16.

ولم تنته محاولات البطل المصري عند هذا الحد بل شارك في بطولة العالم 2020، والتي أقيمت في مدينة سجيد بالمجر، ليحصل على المركز الرابع، متقدمًا على مركزه العام الماضي.

وقال نجيب أثناء حواره مع "المصري اليوم": "أعتز جدًا بصديقي الشهيد خالد المغربي، وكتبت اسمه على المجداف الخاص بي، لأشعر بوجوده دائما بجواري"

ويستعد صاحب الـ 27 عام للبطولة المؤهلة لطوكيو 2021، عازمًا على حصد ميدالية لمصر، لتكون أول ميدالية أوليمبية في تاريخ رياضة الكياك والكانوي.