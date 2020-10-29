قناة الأهلي عن تأجيل النهائي الأفريقي: الحقيقة قُتلت والقيد أزمة ‏كبرى‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علقت قناة النادي الأهلي على قرار تأجيل المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020، من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف». وقال عدلي القيعي، عبر شاشة قناة الأهلي: «الحقيقة تاهت وقُتلت ولا نعرف ما يدور في الكواليس». وواصل: «الاتحاد الأفريقي يعاني من ضعف وتخبط غير طبيعي في قراراته خلال السنوات القليلة الأخيرة». وشدد على أن أزمة قيد اللاعبين بعد قرار تأجيل نهائي دوري الأبطال ستلقي بظلالها على المشهد. وأوضح: «اللاعبون الذين سيرحلون عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري، هل سنعتبرهم في أعداد المصابين في ظل وجودهم بالقائمة بشكل غير مُجدٍ؟». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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