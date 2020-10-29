شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية يصعق التعاون في الدوري السعودي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق القادسية على حساب ضيفه التعاون بهدف دون رد، بمنافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021. وسجل القادسية هدف الفوز بالدقيقة 79 من عمر المباراة بواسطة لاعبه أوروش ديفاس. وكان التعاون أعلن إصابة مديره الفني كارتيرون بفيروس كورونا، فضلًا عن 4 لاعبين آخرين بصفوف الفريق. الفوز رفع رصيد القادسية للنقطة السادسة ليقفز للمركز الثاني في جدول الترتيب وتجمد رصيد التعاون عند النقطة الـ4 في المركز التاسع. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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