شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يحول تأخره إلى فوز ثمين على حساب الرائد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حوّل فريق نادي الباطن تأخره أمام نظيره الرائد إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2020-2021.

تقدم كريم البركاوي للرائد مع الدقيقة 3، ورد الباطن بهدفين في الدقيقتين 39 و81 من عمر المواجهة عن طريق فابيو أربو وفهد الشمري.

ولعب الرائد منقوصاً منذ الدقيقة 48 بعد كرد لاعبه أرناود دجوم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن إلى 3 نقاط ليتقدم إلى المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، وتجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط ليبقى في المركز الثامن.