شوط أول سلبيى بين الإنتاج الحربى والمقاصة

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جدة - عمرو شويل انتهي الشوط الأول بين الانتاج الحربي ومصر المقاصة بالتعادل السلبي ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة للدوري الممتاز. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمد كوكو. الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعصام صبحي وأحمد ياسين. خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد صبيحة ومحمد إبراهيم وعبد الله مجدي. Advertisements الهجوم: باولن فوافي وصلاح عاشور. ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي ومحمد توني وشميلس بيكلي ومحمد دسوقي وأشرف شيكو وهشام حافظ وكريم جمال ببا ويحيى زكريا ويوسف شريف. وجاء تشكيل الانتاج الحربي ، " عامر عامر وعلاء سلامة وأحمد صابر ومحمود البدرى واحمد شديد قناوى وغنام محمد ومحمد بازوكا ومحمد فييرا وعبدالرحمن شيكا وامادو نيانجى وباسم مرسى". ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفًا فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 41 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 12 لقاءً وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدف.

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