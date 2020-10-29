شكرا لقرائتكم القيعى: احتفالية الدورى هتشهد مفاجآت لم تظهر من قبل.. وقماشة الأهلى قوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس عدلى القيعى، مستشار التعاقدات فى النادى الأهلى، احتفالية الأهلى بالدورى هتشهد مفاجآت لم تظهر من قبل وهتكون نقلة كبيرة، في مباراة طلائع الجيش التي ستقام السبت المقبل فى إطار ختام مسابقة الدورى.

وقال عدلى القيعى في تصريحات خلال برنامجه "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى: "الأهلى أتكرم بلقب الدورى هذا الموسم في سبع مباريات متتالية، لأن كل فريق بيلعب مع الأهلى كان بيقدم التحية والاحتفال للأهلى، ولم يتسبب ذلك في أي تهاون في المباريات على الرغم من حسم الدورى".

وأضاف القيعى: "ما حدث من تراجع المستوى الكبيرة في مستوى الأهلى بعد كورونا تحت قيادة فايلر عن قبل كورونا يرجع لاختلاف الدوافع وعدم التركيز مع الأهلى، ولكن بعد تغيير الجهاز الفني ومجيئ موسيمانى عاد الأهلى لقمة مستواه لأن القماشة قوية جدا".

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وتابع القيعى: "كل الأرقام اللى تحققت هذا الموسم من الأفضل هجوميا والأفضل دفاعيا والأكثر كليت شيت وتحقيق اللقب قبل 7 مباريات تبدد كل الكلام عن مجاملات الأهلى والبطولات الحلال والحرام".

ووعن نهائي أفريقيا، قال القيعى: "الحقيقة تاهت الحقيقة، والحاجة الوحيدة حاليا اللى معروفة أن الأهلى في النهائي هيلاعب مين مش عارفين طيب معاد مباراة الزمالك والرجاء أمتى محدش عارف حاجة، ما يحدث حاليا من حالة تخبط يمكن أن يكون بسبب أحداث كورونا".

وأضاف القيعى: "طيب بعد التأجيلات الحالية ماذا سنفعل في مسـألة القيد هل هنلعب النهائي بالقائمة الجديدة ولا القديمة، ولو هنلعبها بالقائمة القديمة طيب اللاعبين اللى مشيت ومسجلها في القائمة هنلعبها إزاى مش عارف ولا هنعتبرها في عداد المصابين، المشكلة أن اللى بيأجل مش واخد باله من تداخل الأمور في بعض".