شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى بعد تأجيل نهائى أفريقيا: الكاف يعانى من التخبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عدلى القيعى، مستشار التعاقدات فى النادى الأهلى، أن ما يحدث حاليا داخل مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، حالة من التخبط ومحدش عارف حاجة ولا أي مواعيد ، وقال عدلى القيعى في تصريحات خلال برنامجه "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى: "الحقيقة تاهت الحقيقة، والحاجة الوحيدة حاليا اللى معروفة أن الأهلى في النهائي هيلاعب مين مش عارفين طيب معاد مباراة الزمالك والرجاء أمتى محدش عارف حاجة، ما يحدث حاليا من حالة تخبط يمكن أن يكون بسبب أحداث كورونا ".

وأضاف القيعى: "طيب بعد التأجيلات الحالية ماذا سنفعل في مسـألة القيد هل هنلعب النهائي بالقائمة الجديدة ولا القديمة، ولو هنلعبها بالقائمة القديمة طيب اللاعبين اللى مشيت ومسجلها في القائمة هنلعبها إزاى مش عارف ولا هنعتبرها في عداد المصابين، المشكلة أن اللى بيأجل مش واخد باله من تداخل الأمور في بعض".

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، أعلن مساء اليوم الخميس، تأجيل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجارى، والتى تجمع بين الأهلى والفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى.

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وأصدر الكاف بيانا رسميا ذكر فيه "بناء على طلب السلطات المصرية، تم تأجيل موعد المباراة النهائية. المناقشات الرسمية جارية لتحديد أفضل موعد ممكن. في هذه المرحلة ليس هناك ما هو مناسب لأصحاب المصلحة".

كما أعلن الكاف تأجيل مواجهة إياب الدور نصف النهائى لدوري أبطال أفريقيا أيضا والتى تجمع بين الزمالك والرجاء بالموسم الجارى 2019-2020.