ناشئ المقاصة ينتقل للانتصار السعودى لمدة عامين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل محمد مسعد أحد ناشئ فريق مصر المقاصة إلى نادى الانتصار السعودى أحد فرق القسم الثانى بالمملكة العربية السعودية لمدة موسمين لبداية فترة جديدة فى حياته الكروية بعدما شارك مع الفريق الفيومى ثم انتقل لبتروجت فى الموسم قبل الماضى وشارك مع بلدية المحلة بدورى القسم الثانى فى الموسم المنقضى .
قاد المفاوضات على جلال وكيل أعمال اللاعب الذى بذل مجهودات مضنية من أجل إنتقال اللاعب من الدورى المصرى للدورى السعودى .
يذكر أن أداء محمد مسعد يشبه كثيرا أيمن حفنى لاعب مصر المقاصة ، ويطلق عليه البعض لقب الحاوى نظرا لخفة حركته وانطلاقاته الكثيرة على المرمى .
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